Sarà Denayer il “sostituto” di KK: il belga ha dato l’ok

Ormai è più che evidente che il mercato in entrata del Napoli dipenda dall’ uscita di Koulibaly. Giocatore che, destinato ad andar via, va sostituito. Sulla lista di nomi presenti sull’ agenda di Giuntoli, in questi ultimi giorni se ne è aggiunto uno che pare abbia già “staccato” gli inseguitori. Si tratta di Jason Denayer, 25enne difensore belga, capitano del Lione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport oggi, ci sarebbero novità in questo senso. “Il giocatore ha dato l’ok al trasferimento, mentre Aulas, il presidente del club francese ha chiesto 12 milioni di euro. La questione resta in sospeso, per il momento, perché c’è sempre la cessione di Koulibaly in progress”