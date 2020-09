Pistocchi: “Ecco come vuole giocare Pirlo, Dybala l’unico per monetizzare”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Amore Campania: “Mi risulta che Pirlo voglia adottare il 3-4-1-2. Così si sfruttano le qualità del nuovo acquisto Kulusevski, che è un grande giocatore anche fisicamente e può essere determinante e devastante. In avanti Cristiano Ronaldo e la nuova punta? Sì, potrebbe essere Suarez in uscita dal Barcellona. Così manca lo spazio per Dybala? L’argentino è in lista di trasferimento, ma non da oggi. Vale 100 milioni? Le cifre di cui si parla sono quelle, ma a prescindere è l’unico calciatore che permetterebbe alla società di monetizzare. Ronaldo è un grandissimo calciatore, ma condiziona tutti. Ormai o dribbla o tira, non gioca per i compagni, non è molto semplice da gestire. Non è un caso che a Madrid, quando lui ha deciso di andarsene, il Real non gli hanno fatto una proposta per farlo restare in Spagna”.