Per arrivare a Nandez del Cagliari si pensa ad Ounas

Il Napoli è interessato al centrocampista Nahitan Nandez del Cagliari. Giuntoli ha già contattato ed incontrato il ds isolano e l’agente del calciatore. Una valutazione alquanto alta quella dei sardi per il calciatore: 35 milioni più 5 di bonus, anche perché il 10% della cessione spetterebbe al Boca Juniors. Per rendere accessibile la trattativa il club partenopeo sta pensando a contropartite tecniche e, come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, in questo caso potrebbe trattarsi di Adam Ounas. Il calciatore piace al tecnico Di Francesco, che lo ritiene adeguato ed idoneo al suo 4-3-3. Ci sarebbe da accordarsi sull’ ingaggio. Il Leicester gli ha offerto 2,2 a stagione ma, contemporaneamente, sono stati offerti 10 milioni di euro in meno al Napoli.