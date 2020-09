Ounas piace al Cagliari: Pedina per arrivare a Nandrez?

Adam Ounas può essere una pedina molto importante per il Napoli in questa estate. Non per un discorso tecnico, quanto per una questione di mercato. L’esterno algerino, infatti, piace a tante squadre in Italia e in Europa e potrebbe finire in qualche affare importante che aiuti il Napoli a completare la squadra da affidare a Gattuso.

Come riportato da Sky Sport, nelle ultime ore è stato il Cagliari a muoversi su Ounas che dal Napoli viene valutato almeno 12 milioni di euro. Un affare che avrebbe spinto il club azzurro a chiedere informazioni per una eventuale trattativa con Nandez. Il centrocampista uruguaiano dei sardi che a Gattuso piace e che sarebbe ideale per completare il centrocampo azzurro. Fonte: Il Mattino