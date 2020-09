Nonostante il dubbio Under la Roma non molla Milik, e Boga torna di “moda” per il Napoli

La Roma non molla la presa su Milik, individuato dalla dirigenza e dall’allenatore come principale obiettivo per sostituire Dezko, sempre più destinato a lasciare la Capitale.

Lo scambio con il Napoli garantirebbe una doppia plusvalenza per entrambi i club, ma al momento ogni trattativa à da considerarsi congelata.

Bisognerà attendere ancora qualche giorno, e magari anche un’ulteriore valutazione da parte di Fonseca nei prossimi allenamenti.



Se dovesse saltare definitivamente Under, il Napoli proverebbe un nuovo rialzo per Boga. L’attaccante del Sassuolo piace molto a Gattuso che lo vorrebbe a disposizione da far alternare con Politano per la fascia destra.

La distanza con il Sassuolo è ancora ampia, visto che il club emiliano lo vorrebbe trattenere almeno per un’altra stagione.

Il Napoli, però, ha esigenza di trovare l’erede di Callejon, e Under e Boga sono i primi due nella lista di Giuntoli e Gattuso. Fonte: Il Mattino