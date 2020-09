Niccolò Ceccarini: “Milik? Va alla Roma oppure ceduto all’estero”

Il mercato del Napoli al momento non si sblocca, soprattutto per le uscite. Di questo e su altro Radio Kiss Kiss ne ha parlato con il direttore di Tmw radio Niccolò Ceccarini. “Koulibaly al momento sembra che sia il Manchester City che possa essere la destinazione probabile, ma il mercato spesso e volentieri cambia tutto, ma ho questa sensazione. Sul centrocampista credo che Szoboszlai avanti rispetto a Nandez, anche se Veretout è in cima alla lista. Sul mediano della Roma ci vogliono tanti soldi come investimento. Milik? Qui ovviamente dipende da Dzeko, se va alla Juventus, l’affare con Under si farà, altrimenti sarà difficile come trattativa. Per il polacco l’alternativa è cederlo all’estero”.

La Redazione