(Video)Nation – Il Belgio colpito a sorpresa  poi travolge l’Islanda (5-1), anche Mertens fa centro

Belgio 5 -Islanda 1

BELGIO (4-3-3): Casteels 6 (10’ st Mignolet 6); Meunier 6,5 Alderweireld 6 Denayer 6,5 Vertonghen 6,5; De Bruyne 8 (40’ st Vanaken 6) Witsel 7, 5 T. Hazard 6,5 (20’ st Verschaeren 6,5); Mertens 7,5 Batshuayi 7,5 Doku 7. Ct: Roberto Martinez 7.

ISLANDA (4-4-2): Kristinsson 5; Hermannsson 5,5 Eyjolfsson 5 Fjoluson 5 Skulason 5,5; Sigurdsson 6 (27’ st Anderson 5,5) Baldursson 5,5 (7’ st Hallfredsson 6) Palsson 5 Bjarnason 5,5; Guomundsson 5, Fridjonsson 6 (25’ st Boedvarsson 5,5). Ct: Hamren 5.

ARBITRO: Raczkowski 6,5.

MARCATORI: 11’ pt Fridjonsson (I), 13’ pt Witsel (B), 17’ pt e 24’ Batshuayi (B), 6’ st Mertens (B), 35’ st Doku (B).

AMMONITI: Hermannsson (I).

Due su due. Vola il Belgio e vola anche Dries Mertens, ancora a segno con la maglia della sua nazionale. Nella seconda giornata di Nations League, i Diavoli Rossi si sbarazzano dell’Islanda con una vittoria netta e meritata anche se hanno dovuto sudare forse più del previsto. A Bruxelles la partita finisce 5-1, anche se il risultato poteva essere molto più largo, considerando le palle gol create dalla banda di Roberto Martinez nell’arco dei 90’. Comunque i cinque gol dimostrano la buona salute della nazionale belga.

L’Islanda ci mette il massimo impegno, parte a razzo ma alla fine la differenza tecnica esce fuori e si fa sentire sulle spalle della squadra simpatia del Mondiale del 2018. Gli ospiti non entrano in campo intimoriti, tanto che a sorpresa passano in vantaggio al minuto 11: a buttarla dentro ci pensa Fridjonsson con l’aiuto della traversa. Ma è un lampo o poco più. Perché passano appena due giri d’orologio e Witsel pareggia i conti con un grande tiro al volo. Al 17’ il Belgio mette la freccia: Batshuayi segna un gol semplice approfittando della respinta di Kristinsson sul tiro di Witsel. Mertens è in palla. E sfiora il gol in due occasioni nel primo tempo. L’esultanza dell’attaccante del Napoli però è nell’aria. E arriva puntale alla terza chance, al minuto sei della ripresa: De Bruyne libera Mertens che fredda Kristinsson sul primo palo. L’Islanda ha il morale sotto i tacchi e il Belgio non si ferma. Anzi, continua a spingere sull’acceleratore. Kristinsson fa il suo mestiere fermando Witsel. Ma non può nulla sul taglio perfetto di Batshuayi (doppietta) e sul tiro di Doku, servito magistralmente da De Bruyne. Manita e grande festa in casa del Belgio.

Fonte: CdS