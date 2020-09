Su Milik 3 club di Serie A: Ecco la richiesta del polacco

Milik è un separato in casa Napoli. Il polacco ha le valigie in mano da tempo e l‘arrivo di Osimhen di certo non lo mette al centro del progetto tecnico di Gattuso. Il contratto di Milik scade il 30 giugno 2021, motivo per cui questa è l’unica finestra di mercato dove Giuntoli potrebbe monetizzare. Altrimenti il giocatore aspetterebbe la fine di quella invernale e dall’uno febbraio potrebbe accordarsi a zero con qualsiasi club.

La Roma, la Fiorentina e la Juventus hanno messo gli occhi sul calciatore. La richiesta di Milik sarebbe però di 4,5 milioni di euro. Attualmente il 99 azzurro percepisce 2,5 milioni di euro, e la sua richiesta avrebbe frenato l’offensiva viola. A questo punto solo Roma e Juve sembrerebbero in corsa, a meno di ripensamenti (economici) da parte dell’ex Ajax.