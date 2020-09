Malcuit lavora in palestra, ma nulla di serio. Gattuso pensa a due moduli contro il Pescara

Il Napoli prosegue la preparazione in vista del test amichevole contro il Pescara, di venerdì pomeriggio alle ore 18,00. Si allena in palestra Kevin Malcuit a le sue condizioni fisiche non destano preoccupazioni, anche se è in dubbio contro gli abruzzesi. Rientrano in gruppo i nazionali Fabian Ruiz e Rrahamani, poi a seguire gli altri calciatori impegnati nella Nations League. Gattuso contro il Pescara penserà a due moduli 4-2-3-1 e 4-3-3, il tutto possibile anche nel corso della sfida.

Fonte: Fabio Mandarini CdS