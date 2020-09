L’accusa di Caldoro a Dela si riferisce ai soldi delle Universiadi per il San Paolo

A cosa si riferisce Caldoro quando chiede a De Laurentiis «di non prendere risorse pubbliche e poi fare in cambio campagna elettorale»? La risposta è semplice, alla ristrutturazione del San Paolo. L’anno scorso si tennero le Universiadi e con un extrabudget De Luca piazzò circa 25 milioni per la ristrutturazione dell’impianto di Fuorigrotta. Il San Paolo ospitò le manifestazioni di apertura e chiusura dell’evento oltre che le gare di atletica leggera. All’epoca ci fu pure una furiosa polemica tra la coppia De Luca-De Laurentiis e il sindaco Luigi de Magistris accusato di non avere fatto nulla per il San Paolo. Memorabili le macchiette tra i due presidenti che non si sedevano vicino al sindaco e de Magistris che iniziò a inviare nelle riunioni per stabilire la ristrutturazione dell’impianto di proprietà del Comune i suoi assessori. Oggi lo stadio fa la sua figura non solo come monumento storico, ma anche come impianto sportivo in linea con gli standard minimi europei. De Laurentiis per il fitto del San Paolo paga meno di un milione l’anno.Fonte: Il Mattino