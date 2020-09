Infortunio Zaniolo – La soluzione potrebbe essere…Callejon!

L’infortunio di Zaniolo, inevitabilmente, porterà la Roma a rivedere i suoi piani di mercato. La società giallorossa, infatti, sta riconsiderando il destino di Under, ma non solo. La Repubblica di stamattina scrive di un qualcosa che, se non clamoroso, potrebbe definirsi senza dubbio…inaspettato. Un trasferimento inaspettato. José Maria Callejon sarebbe stato proposto alla Roma. L’esterno spagnolo dovrebbe andare a sostituire il giovane talento romanista che statà lontano dai campi di calcio per diversi mesi. La Roma, dice il quotidiano, riceverà un indennizzo dall’UEFA per la vicenda, circa un milione di euro al 29° giorno di assenza. Una cifra che, comunque, non consente l’acquisto di un sostituto, anche se sarà sempre la UEFA a coprire lo stipendio per tutta la durata dell’indisponibilità di Zaniolo. Oltre a Callejon, alla Roma sarebbe stato offerto anche un altro calciatore. Si tratta, nello specifico, di Kokorin.