Il regolamento C. Italia 2020/21: dagli ottavi di finale subentra la tecnologia

Sono 78 le squadre al via della Coppa Italia. Al 1° turno in campo squadre di C e D. Al 3° turno entrano 12 squadre di A. Agli ottavi entrano in gioco le prime 8 squadre di A, teste di serie.

Sino al 4° turno gara unica in casa della squadra che in tabellone ha il numero più basso: in caso di parità, supplementari ed eventuali rigori. Stessa formula per ottavi e quarti ma se si affrontano due formazioni di A, di cui una testa di serie, il sorteggio stabilirà la squadra ospitante, così come l’ordine di svolgimento delle semifinali con andata e ritorno. Finale in gara unica.



Dagli ottavi di finale



Goal Line Technology e VAR.

Fonte: CdS