Il futuro di Milik è diviso tra Dzeko e l’estero. Per K2 il Napoli alza la posta

Il futuro di Milik rischia di essere sempre meno legato alla Roma, non per l’infortunio di Zaniolo, ma perchè Dzeko al momento sembra più legato ai colori giallorossi. Gli impegni con la Bosnia sono terminati e ci sarà un confronto con Fienga e il club di Friedkin, se dovesse confermare di restare con la maglia della Roma, allora per Milik-Under, sarà difficile poter fare lo scambio. Sul polacco ci sarebbe l’estero, la Fiorentina improbabile per l’ingaggio da 5 milioni, su tutte il Tottenham. Un altro caso è Koulibaly, il difensore senegalese ha l’accordo con i “citizens”, ma offre al Napoli 50 + 10 di bonus, mentre AdL chiede 70 +10 di bonus, ancora troppa la distanza tra le parti. Due vicende che stanno rallentando il mercato dei partenopei in uscita e in entrata.

Fonte: Fabio Mandarini CdS