Il crociato di Zaniolo frena l’affare Under/Napoli, Giuntoli riapre il notes

L’infortunio al crociato di Niccolò Zaniolo con la Nazionale rischia di complicare anche i piani di mercato del Napoli. Questo perché la Roma, che fino a due giorni fa era pronta a cedere il turco agli azzurri, ha fatto una piccola retromarcia. Fonseca, infatti, non ha chiesto di tornare sul mercato per acquistare il sostituto di Zaniolo – che sarà out per circa 5 mesi – ma di aspettare per valutare se gli uomini in rosa sono sufficienti per sopperire all’assenza della stellina italiana. Il primo colpo della Roma, infatti, è stato Pedro che a tutti gli effetti può essere un falso nove, una seconda punta ma anche un esterno d’attacco. Ma non solo. In avanti Fonseca ha a disposizione Under, Carles Perez e all’occorrenza Lorenzo Pellegrini, che per l’allenatore portoghese avrebbe tutte le carte per prendere il posto lasciato vuoto dall’infortunio di Zaniolo. Ecco perché quella che prima sembrava una trattativa in discesa per il Napoli, adesso c’è rischio di una frenata. Fonte: Il Mattino