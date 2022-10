ESCLUSIVA – A. Colao: “Gli stadi sono il luogo, dove il pubblico deve essere presente, con il giusto distanziamento”

In attesa che inizia ufficialmente la stagione agonistica di serie A, il tema degli stadi è all’ordine del giorno. Ancora chiuso ai tifosi fino a fine Settembre, con il Covid-19 ancora in circolazione. Di questo e sul tema della prevenzione e del Campus 3S ilnapolionline.com ha intervistato Annamaria Colao.

Nell’ultimo periodo c’è stata un’impennata sui dati del Covid-19. In questo caso li leggi in maniera negativa, oppure l’opposto? “Io credo che era inevitabile che i dati fossero in aumento, anche perché le previsioni degli esperti parlavano di un’impennata dopo le vacanze. E’ evidente che se le persone tornano a frequentarsi con contatti e non solo, con il virus in circolazione, il tutto porta ad un aumento dei numeri. Sicuramente c’è l’aspetto positivo che non sono così forti, rispetto al periodo di Marzo e Aprile, oltre che per le terapie intensive. Detto questo c’è sempre da stare attenti, non abbassare la guardia e rispettare le regole vigenti in pieno Covid-19”.

Cosa ne pensi che gli stadi, luogo all’aperto, non saranno ancora aperti al pubblico fino a fine mese? “Quando decisero di aprire le discoteche, oppure dare la possibilità ai giovani di andare alle varie movide, io ero contraria, perché tutto ciò avrebbe portato ad un incremento dei dati. Purtroppo questo sta accadendo e non mi sorprendono i numeri. Sugli stadi credo che con il giusto distanziamento e il rispetto delle regole, si possa consentire tranquillamente alle persone di vedere le partite. Del resto è uno sport dove il pubblico è una parte fondamentale, perciò io sarei per l’accesso negli stadi. Gli stadi possono essere assimilati ai teatri… e così andrebbero considerati.. Il Governo forse teme che i numeri della pandemia, induca i politici di tenere le strutture chiuse, a fine mese vedranno i nuovi dati e prenderanno una decisione, però non condivido la scelta”.

Infine i primi di Ottobre alla Rotonda Diaz si svolgerà il Campus 3s. In periodo Covid-19, come verranno attuate le procedure per il rispetto delle norme? “E’ chiaro che non sarà come tutte le altre edizioni, come hai detto tu, la pandemia è ancora nell’aria, perciò ci stiamo attrezzando per far sì che le persone possano essere presenti. Ovviamente ci sarà il distanziamento, mascherine e le regole con il virus ancora in circolazione. Dal 7 al 10 Ottobre vi aspettiamo per mettere la prevenzione al centro di tutto, mai come in questo momento la salute è una parte fondamentale per la vita di tutti i giorni. I primi di Ottobre ci sarà la presentazione della manifestazione dove parleremo anche di altri argomenti e nelle prossime settimane faremo sapere la data, il tutto all’Ordine dei medici”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

