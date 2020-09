Due piedoni a confronto: Bud Spencer e Victor Osimhen in comune hanno solo il numero di scarpa

Victor Osimhen non assomiglia neanche lontanamente a Carlo Pedersoli in arte Bud Spencer. E non è una questione di barba: lui è una gazzella e una pantera, mentre l’altro era un delfino e un attore. E ancora: volendosi limitare alla corporatura, non ci siamo anche sotto il profilo dell’altezza e del peso. Macché: 187 centimetri e 78 chilogrammi contro 193 centimetri e 125 chilogrammi. Bene, tutto chiaro, eppure Osi sarebbe in diritto di chiedere in prestito un ruolo al grande e indimenticabile Bud: Piedone. Piedone il napoletano: lui calza il 46,5 mentre l’altro portava in giro un 47. Niente male, vero? E se Bud in vasca utilizzava i piedi come pinne, da ottimo nuotatore e pallanuotista, a Victor riesce meglio bruciare l’erba e la rete. Già: 6, i gol realizzati in due amichevoli. Gol che secondo Gattuso non valgono granché, anzi niente (testualmente), ma il suo è soltanto un modo di suggerire al giovanotto di continuare a darci dentro. Di restare sul pezzo, tanto per citarlo ancora. Messaggio recepito, evidentemente: “The boss and his boy”. Il boss e il suo ragazzo, lo slogan coniato ieri da Osimhen in calce a una foto che li ritrae faccia a faccia in allenamento, modello contrasto. Poco altro da aggiungere. Se non che nel calcio esistono, eccome, i sentimenti e la riconoscenza. fonte: CdS