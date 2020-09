Dopo il Napoli, la Nazionale: stavolta Insigne si prende tutto

Dopo il Napoli, Lorenzo Insigne si è preso anche l’Italia. Personalità, giocate di classe, continuità. La nuova stagione è già partita con il marchio di Insigne, così come si era appena chiusa quella precedente. Ed inizia l’anno che per lui può essere quello della definitiva consacrazione. Una crescita costante sotto tutti i punti di vista, ora l’attaccante di Frattamaggiore è sempre più completo e con l’Italia partita dopo partita si è ritagliato sempre più un ruolo da protagonista. Con Mancini ha raggiunto il top: gioca da esterno sinistro d’attacco nel 4-3-3 del ct azzurro, il ruolo che preferisce e dove riesce ad esaltarsi. Con l’arrivo di Gattuso che gli ha restituito fiducia e con il ritorno in campo alle sue mansioni preferite ha cambiato decisamente marcia e non si è più fermato. Mancini lo ha schierato titolare contro la Bosnia e lo ha riproposto dall’inizio con l’Olanda, match durante il quale Zaniolo si è rotto il crociato. «Forza, Nicolò. Un grande abbraccio, ti aspettiamo presto!», il messaggio di Insigne sul suo profilo Instagram.

