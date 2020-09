Distanza di 20 milioni, per Koulibaly i prossimi saranno giorni decisivi

La difesa azzurra è ancora nelle amni di…Koulibaly. Il futuro del senegalese delineerà il Napoli di domani, ma, nonostante l’interesse concreto del Manchester City, c’è ancora distanza tra i club. La domanda e l’offerta, per il momento, sono lontane circa 2o milioni. La sensazione è che comunque i prossimi giorni possano essere quelli decisivi. Il centrale individuato per prendere il posto di Koulibaly è il greco Sokratis che il prossimo anno andrà in scadenza con l’Arsenal e pertanto potrebbe essere acquistato in questa sessione di mercato a un prezzo di saldo. A proposito di difesa: Luperto è corteggiato dal Crotone, ipotesi che non dispiacerebbe al prodotto del settore giovanile azzurro. In uscita anche altri giovani: Tutino e Palmiero si avvicinano alla Salernitana, mentre Gaetano ha rinnovato il suo accordo con il Napoli e tornerà in prestito alla Cremonese per un’altra stagione in serie B prima del grande salto in prima squadra in azzurro.

Il Mattino