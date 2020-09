Di Marzio: “Volevo scusarmi con Lozano, ho fatto una gaffe”

Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissioneMarte Sport Live:

Lozano?

“Ieri non ho usato un termine molto appropriato (Di Marzio aveva definito Lozano una mezza sega, ndr), mi riferivo più che altro a tanti giocatori piccoletti e non molto alti che il Napoli ha provato a prendere. Volevo scusarmi con lui e con gli amici che mi hanno ascoltato. La mia poteva sembrare una battuta simpatica ma è stata una gaffe“.

Meglio Nandez o Veretout?

“Il primo è un Gattuso giovane, ha peso specifico, giocatore box to box. Il francese ha provato a giocare playmaker basso ma tende ad alzarsi. Sul piano tattico non chiude bene le diagonali e le linee di passaggio, dovrebbe fare più un gioco alla De Rossi ma non tiene molto bene quella posizione. A mio avviso servirebbe un calciatore come Bakayoko, non so perché non rientri nei progetti del Napoli prendere un giocatore così. Possibilmente bisognerebbe prendere poi un esterno alto a destro. Politano è molto diverso da Callejon: rientra, cerca il fallo. Nella fase difensiva potrebbe soffrire molto”.