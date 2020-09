Di Gennaro (Rai) su Insigne: “È nel pieno della maturazione fisica e mentale”

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista dell’Italia che giocò da titolare i mondiali del 1986 in Messico, ora opinionista Rai, lo ha visto da vicino al «Johan Cruijff Arena» di Amsterdam e lo ha promosso a pieni voti. «Lorenzo dopo esserci conquistato il Napoli, ora anche in Nazionale è diventato un punto fermo. Da un punto di vista fisico è in grande condizione, mi ha colpito molto per i rientri difensivi di 50 metri: era già stato tra i migliori con la Bosnia e si è ripetuto con l’Olanda. È nel pieno della maturazione fisica e mentale, sta vivendo il momento migliore della sua carriera e potrà esprimersi ancora per 4-5 anni su questi livelli», ha detto spiegando la crescita evidente di Insigne sia nel Napoli che nella Nazionale. «Una crescita importante anche in termini di personalità che devi avere per poter giocare in una piazza come Napoli o con l’Italia, ora si prende la squadra per mano anche se è pressato ed è diventato uno degli insostituibili anche in Nazionale. A sinistra contro l’Olanda gli azzurri hanno spinto tantissimo e si è trovato alla perfezione con Immobile, un’intesa perfetta».

Fonte: Il Mattino