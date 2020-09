Christillin: “La Regione Piemonte ha autorizzato le porte aperte”

Evelina Christillin, membro board UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show:

Riapertura degli stadi?

“Non faccio parte della Lega. In Piemonte la Regione è d’accordo con la Juventus ed ha autorizzato l’apertura delle porte dello stadio gradualmente: da 8.000 fino a 17.000 14 giorni dopo. Il Ministro Spadafora, per il momento, è molto circospetto e posso capire che non può essere fatta una regola per un solo stadio e non per gli altri, anche se mi rendo conto che alcuni sono più capaci di organizzare di altri. Immagino che tutti sono più che favorevoli ad un rientro graduale dei tifosi negli stadi, ma i contagi non accennano a diminuire: le prudenze vanno conservate al massimo livello”.

Inter-Milan con tifosi allo stadio?

“Se gli organi preposti lo consentono, saremmo tutti ben felici. Ho visto le partite a Lisbona e Torino, non è uno spettacolo esaltante. L’audience televisiva è calata, anche chi le guarda da casa ne risente. È come andare in teatro ed un attore recita senza pubblico. Cerchiamo di salvare il salvabile: sponsor e diritti TV”.

Lezioni di italiano a Suarez?

“Parlo anche lo spagnolo, potrei essere utile (ride, ndr)”.