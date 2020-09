Christillin: “ADL? E’ uno che non le manda a dire, gli auguro di vincere”

Evelina Christillin, membro board UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Zaniolo ha avuto una sfortuna terribile. Ho visto la partita, un’ottima partita, per Nicolò una sfortuna nera. Ero allo stadio al suo primo infortunio, e dovrà subire un nuovo intervento per mesi di stop.

Nations League?

“Ho letto che il presidente De Laurentiis non le manda a dire. Difendo totalmente l’operato della UEFA e del presidente Ceferin, con il massimo rispetto per De Laurentiis. Sono stata a Lisbona e so cosa ha voluto dire rimettere in piedi tutto, con la maggior prudenza possibile. Si tratta di un nuovo movimento importante, una nuova competizione che porta introiti importanti e permette ai giocatori di ritrovare le nazionali. È comprensibile il pensiero dei presidenti di squadre di club, i giocatori sono il loro patrimonio. I giocatori sono acciaccati ed infreddoliti, malgrado il forte caldo, ma nessuno ha avuto da ridire di loro durante le partite d’Europa e Champions League. La UEFA ha fatto benissimo a riprendere l’organizzazione della Nations League, altrimenti se ne sarebbe parlato l’anno prossimo. Ognuno poi ha le proprie idee”.

Ceferein?

“Se non ha ritenuto di replicare, vuol dire che ne ha preso atto e che non era necessario alimentare polemiche. Intanto la Nations League va avanti. Se dovesse mettersi a rispondere a ciascuno di loro, potrebbe diventare complicato, con 55 federazioni”.

De Laurentiis?

“Gli auguro di vincere tutto il possibile e che la sua squadra ottenga i risultati che merita. È sport, è calcio, il successo di uno è quello di tutti. Sarò in Ungheria tra 10 giorni per la finale di SuperCoppa tra Siviglia e Bayern Monaco, la prima occasione per cui, per un test, la UEFA farà entrare nello stadio di Budapest il 30% della capienza. Vogliamo tornare ad un calcio condiviso”.