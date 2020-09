CALCIO FEMMINILE – M. Landi (d.s. Empoli Ladies): “Un inizio da sogno”

Inizio da sogno per l’Empoli Ladies che ha totalizzato 6 punti su tre partite, sconfitto solo nel recupero dalla Juventus Women’s di Rita Guarino. Ecco le parole del d.s. delle toscane Marco Landi. “Mi avessero detto che avremmo fatto un inizio del genere avrei risposto che stavano sognando, ma in realtà a sognare sono io. Tra queste tre gare e le convocazioni ho il cuore pieno do gioia. Stiamo frantumando ogni record, siamo la squadra più giovane in Europa, ma ora dobbiamo tenere i piedi per terra. L’ambiente Empoli vuol dire molto. L’anno scorso Simonetti arrivò a Empoli dopo un’annata così così, ora è all’Inter ed è tra le migliori. Mister Spugna e il vice Alderici vivono di calcio, sono ottimi intenditori dell’ambiente femminile e stanno dimostrando tutto il loro valore. Speriamo che vadano avanti così. Mi piace il loro approccio”.

Fonte: empolichannel.it