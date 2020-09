Andrea Petagna: “Orgoglioso e concentrato. Forza Napoli”

Ieri primo allenamento con la maglia del Napoli per Andrea Petagna, neo acquisto azzurro. L’ex della Spal non si è allenato a Castel di Sangro, sede del ritiro, a causa della positività al Covid-19. Poi sarebbe salito in Abruzzo, ma il club ha preferito non rischiare. La punta dei partenopei ieri si è allenato in campo a parte, per ritrovare la forma migliore ed ha espresso il suo pensiero attraverso i sociali. “Non potrei essere più orgoglioso, concentrato e determinato per questa nuova avventura. Forza Napoli”.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport