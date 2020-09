Alvino: “Il Napoli non cederà Maksimovic, per KK è diverso”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli a proposito delle strategie di mercato azzurre: “Il Napoli non cederà Nikola Maksimovic. Lo dico da tempo, lo ribadisco ora. L’ex giocatore del Torino resterà in Campania anche nel corso della prossima stagione. La decisione è stata presa da Gattuso e dalla società. Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly via? No, la situazione dei due calciatori è molto diversa. Lo spagnolo è ancora giovane, non è esploso ancora perché a mio parere ha le qualità per fare anche meglio. Il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere l’ex calciatore del Betis Siviglia”.

Kalidou Koulibaly?

“Il discorso è invece molto diverso. Il giocatore è da anni a Napoli, ha 29 anni ed è arrivato alla piena maturazione. I tempi potrebbero essere giusti per pensare a un addio. Io penso che l’ex calciatore del Genk sia ormai avviato a lasciare il sodalizio campano nel corso di questa sessione di calciomercato”.

Petagna?

“Aurelio De Laurentiis ha deciso di confermarlo. L’attaccante è arrivato a Napoli con la voglia e la possibilità di giocarsela con gli altri”.