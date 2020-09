Ultime Castel Volturno – Lavoro in palestra per Malcuit, primo giorno in azzurro per Petagna

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista del test-amichevole di venerdì alle ore 18,00 al San Paolo contro il Pescara. Primo giorno in maglia azzurra per Andrea Petagna che ha svolto lavoro personalizzato in campo, mentre rientrano dalle nazionali Fabian Ruiz e Rrahamani. Si è iniziato con il torello, oltre ad esercizi tattici in campo. A seguire lavoro tattico in gruppo, infine partitella a campo ridotto. Lavoro in palestra per Malcuit.

Fonte: ssc napoli