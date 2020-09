UFFICIALE – Alessia Tuttino torna al Tavagnacco

Il Tavagnacco, in vista del prossimo campionato di serie B femminile, esordio in trasferta contro il Pomigliano, ha effettuato un acquisto importante per il centrocampo. Si tratta tra l’altro di un ritorno, Alessia Tuttino che si era ritirata dal calcio giocato, due anni ferma, ma ora con l’opportunità di mettersi in gioco con la squadra friulana. Per mister Chiara Orlando l’esperienza per la linea mediana.

Fonte: Ufficio stampa Tavagnacco