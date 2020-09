Il Legnago, in vista della prossima stagione, è vicinissima ad un doppio acquisto, tra difesa e attacco. Entrambi vengono dalla Primavera del Napoli, si tratta di Zanoli e del classe 2001 Sgarbi. Per i due ragazzi l’occasione per farsi le ossa in serie C oltre che esperienza nel calcio dei grandi.

Fonte: alfredopedullà.com