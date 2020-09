Sokratis ad un passo, ma Denayer “avanza” prepotentemente

Per “sostituire” Koulibaly l’ipotesi più accreditata è quella di vedere in azzurro il greco Sokratis, giocatore che tra le altre cose piace a Gattuso. Secondo quanto riporta Corriere del Mezzogiorno, il difensore starebbe trattando la rescissione con l’Arsenal ormai da giorni, per poi poter firmare un biennale che lo legherebbe al Napoli con un ingaggio da 2,5 milioni a stagione. Ma quello di Sokratis non è l’unico nome. Sta “avanzando” e raggiungendo la cima della lista quello del belga Jason Denayer, difensore del Lione. Il Nazionale belga ha avuto contatti con Mertens per un eventuale approdo a Napoli durante gli impegni con la Nazionale del Belgio in Nations League e sembra il pallino di Giuntoli per questo ruolo.