Retroscena sull’esonero di Sarri: “Questa squadra è inallenabile”

«Voi mi mandate via, ma questa squadra è inallenabile». Così Maurizio Sarri avrebbe commentato il suo esonero dalla Juventus. Iecondo il Corriere di Torino, che oggi è tornato sull’argomento. Secondo il quotidiano, c’è stato un incontro tra le due parti, in cui l’allenatore toscano non ha voluto fare sconti alla società: fino a quando non troverà una nuova squadra, l’ex tecnico di Empoli, Napoli e Chelsea rimarrà un dipendente della Juventus per almeno un altro anno (6 milioni a stagione). L’anno prossimo, invece, sempre nell’eventualità in cui l’allenatore non dovesse trovare un’altra panchina, potrà essere pagata una penale da 2,5 milioni di euro per interrompere il contratto con un anno di anticipo. Fonte: Il Mattino