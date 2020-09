Rinnovo Gattuso: se ne parlerà domenica a Lisbona

Gattuso ha sempre detto e la sua storia lo conferma, di non fossilizzarsi” sui contratti. Non c’è ancora stato il rinnovo con il Napoli, ma lui ha ribadito più volte di non avere fretta. Quello che non vuole è la mega penale che il Napoli voleva inserire nel contratto. Eliminato ciò, se ne parlerà tranquillamente, magari domenica…Infatti, scrive Il Mattino. “E pure sul suo contratto non ha fretta. Quello che conta, per lui, è non aver firmato un accordo con una penale da 7 milioni di euro. Domenica a Lisbona Giuntoli potrà parlarne con Mendes della situazione rinnovo. Ma anche di Ghoulam: esclusa la rescissione del contratto, serve una soluzione che faccia contenti tutti”.