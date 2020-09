Petagna a Castelvolturno: la missione è convincere Gattuso

Ieri, Andrea Petagna, è giunto a Castelvolturno. L’attaccante sembra avere un unico obiettivo: convincere Gattuso che è da Napoli e giocarsi le sue chance. Il Corriere dello Sport scrive: “Puntuale, alla ripresa degli allenamenti: s’è sottoposto al tampone insieme con gli altri compagni, ha scambiato due chiacchiere con Gattuso e oggi, dopo i risultati delle analisi, comincerà la sua avventura anche in campo. Che ha il sapore della soddisfazione, perché questo è di certo un punto d’arrivo, ma anche della sfida: ora dovrà conquistare Rino e dunque il futuro tinto d’azzurro. Con tenacia e fiducia: non è un caso, a dispetto del mercato, che abbia già cominciato a cercare casa”. Sembra che l’ex Spal voglia demolire le certezze di chi lo ha sempre definito “calciatore di passaggio a Napoli”. Continua il quotidiano: “Quella che da quando è stato acquistato è diventata la sua vera missione: strapparsi di dosso l’etichetta del giocatore in transito. Proprio così: quasi quotidiane le indiscrezioni relative a una sua cessione immediata tipo Inglese, di certo fastidiose vere o false che siano”. In merito al mercato: “La realtà, per il momento, è che a lui si sono interessate un paio di inglesi, squadre di Premier, ma alla fine il Napoli ha detto: no. Ovviamente: Gattuso vuole vederlo all’opera, sebbene lo conosca eccome, e il club dovrà prima capire l’esito del mercato e delle operazioni d’attacco”.