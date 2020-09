Milik, si fa avanti la Fiorentina: possibile uno scambio

L’interessamento della Fiorentina per Arek MIlik è diventato, diciamo così, più serio. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, a Firenze si sta valutando attentamente la possibilità di arrivare all’ attaccante polacco. L’azzurro viene reputato il terminale ideale per Chiesa e Ribery. Milik, destinatario di molte offerte, deve però decidere a stretto giro, in quanto il presidente De Laurentiis gli ha fatto ben capire di non essere disposto ad attendere oltre, minacciando addirittura una sua possibile tribuna. In caso di accordo con la Fiorentina, il Napoli vorrebbe peraltro in cambio Gaetano Castrovilli. Il giocatore piace molto a Gattuso ma, in quel caso, sarebbe la Fiorentina a chiedere un conguaglio per il giocatore.