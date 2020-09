Milik “pretende” molto e complica il suo passaggio in giallorosso

Sembrava che Milik avesse accettato il trasferimento in giallorosso e che il “caso” potesse risolversi a breve, invece pare che la conclusione sia ancora lontana a venire. Come ricorda La Repubblica questa mattina, il calciatore aveva già l’accordo con la Juventus per un quadriennale da 4,8 milioni di euro netti a stagione, ma, la difficoltà di trovare contropartite, l’interesse dei bianconeri per Dzeko, hanno cambiato le carte in tavola.“Il Napoli ha imbastito da settimane la trattativa con i giallorossi: Milik nella Capitale, Under in maglia azzurra con un conguaglio a favore del club di De Laurentiis. La Roma ha detto no a 20 milioni e non vorrebbe sborsarne neanche 15. L’empasse è dovuto anche alle richieste di Milik che legittimamente sta pensando ai suoi interessi rallentando di fatto un affare diventato a rischio. Un contratto a cifre alte (da 4,5 milioni di euro a salire) naturalmente diminuisce il cash che la Roma intende offrire al Napoli che poi deve accontentare pure Under. Tessere di un mosaico complicato a forte rischio”.

Insomma il tormentone continua con l’unica certezza che Milik sia sempre più fuori dai piani azzurri. “Il Napoli spera ancora di poter chiudere l’affare con la Roma, ma i tempi si allungano. L’irritazione del club azzurro è evidente. All’orizzonte c’è la possibilità di un vero e proprio scontro se non si dovesse trovare una soluzione”.