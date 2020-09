Mangiante: “Veretout al Napoli dipende da KK, Milik solo se parte Dzeko”

Il giornalista Angelo Mangiante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: ”Veretout al Napoli? Dipende tutto da Kalidou Koulibaly. Qualora il calciatore andasse al Manchester City, il Napoli avrebbe la liquidità necessaria per fare una offerta importante al club giallorosso. I capitolini non vorrebbero cederlo, ma dinnanzi a una offerta intrigante potrebbero lasciarlo partire. Jordan Veretout è un calciatore molto forte. Ha una grande qualità, ma non solo. Parliamo di un calciatore molto fisico, un combattente, capace di rincorrere tutti gli avversari. Cosa pensano a Roma di Arek Milik? Che sia un calciatore molto forte. Il polacco tuttavia arriverebbe solo qualora andasse via Dzeko…”.