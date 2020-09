Maksimovic vuole restare, ma bisogna limare la differenza

La difesa del Napoli potrebbe cambiare in parecchi elementi. Infatti, anche il rinnovo di Maksimovic che, fino a qualche tempo fa sembrava cosa fatta, è in realtà in stallo. Inutile dire anche la permanenza del difensore serbo è legata al futuro di Kalidou Koulibaly. Maksimovic vorrebbe restare, ma …Su La Repubblica si legge: “Sarà l’occasione per tornare a parlare di un rinnovo rimasto in stallo: la richiesta del giocatore è di 2,8 milioni di euro. Il Napoli è fermo ai 2, quindi bisognerà limare la differenza per proseguire insieme”. Prosegue il quotidiano sportivo: “Maksimovic vuole restare in maglia azzurra e lo ha ribadito ai compagni anche durante la settimana di ritiro a Castel di Sangro. Rino Gattuso è diventato un prezioso alleato della sua riconferma. Il ragionamento è semplice: la doppia partenza di Maksimovic e Koulibaly rischierebbe di cambiare completamente il volto della difesa”.