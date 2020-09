Laudisa: “Koulibaly andrà al City, ma l’offerta è sempre la stessa”

Il giornalista Carlo Laudisa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live: “Kalidou Koulibaly andrà al Manchester City per 70 milioni di euro. Che permetterebbero al Napoli di fare una grande plusvalenza? L’offerta del Manchester City è sempre quella da oltre un mese: 65 milioni. Il Manchester City è un po’ bloccato dalla questione Leo Messi? Sinceramente non penso che l’eventuale trattativa per Messi possa incidere su quella per Koulibaly. Nel budget del Manchester City è possibile trovare un punto di incontro verso i 70 milioni, con i bonus, ma il problema è che non arriverà mai ad 80 milioni. Il giocatore, attraverso il suo entourage, nei giorni scorsi ha cercato di scendere a più miti consigli. Leo Messi va sicuramente al City? Non ne sarei così sicuro: a Messi l’italiano piace. Vedo alla pari al 33%, le possibilità che resti al Barcellona, che vada al Manchester City o che si trasferisca in Italia, la terra di suo padre”.