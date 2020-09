Sì, è Veretout l’ultimo incastro. Dopo aver definito lo scambio Milik-Under, Roma e Napoli si torneranno a sedere per il centrocampista francese. E nel piatto potrebbe finire anche Maksimovic che continua a chiedere 3 milioni di euro per rinnovare. Veretout è affare caldissimo. In difesa affare fatto per Sokratis dell’Arsenal, che si libererà a zero e firmerà un biennale da 3,5 milioni netti all’anno. Sul greco garantisce Gattuso.

Fonte: Il Mattino.