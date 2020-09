Il Parma su Petagna e Luperto porterebbe ad un inatteso ritorno

Il mercato, si sa, è un momento cruciale della stagione, durante il quale, non tutto avviene in maniera scontata. A Parma, per esempio, è arrivato a guidare la squadra ducale, Fabio Liverani. L’ex tecnico del Lecce, per formare il suo gruppo di lavoro, stando a quanto si legge su Tuttosport, avrebbe messo nel mirino due azzurri: Andrea Petagna e Sebastiano Luperto. Il primo dei quali, a Napoli, non ha ancora messo piede. Se la punta ex Spal, dovesse finire in gialloblu, innescherebbe un classico giro di walzer che potrebbe portare Lasagna all’Atalanta e, soprattutto, Roberto Inglese a un ritorno a Napoli, con gli azzurri che quindi aiuterebbero il Parma a trovare immediatamente il sostituto. Luperto invece ha anche altre offerte: su di lui ci sono alcune squadre di Serie A come Genoa, Verona e Crotone tra le altre.