Giuntoli tratta prima le cessioni, tesoretto degli acquisti

Il Crotone ha chiesto Ounas e Luperto in prestito, mentre Llorente è in contatto con il West Ham. L’Everton ha chiesto notizie di Lozano ma Gattuso ha alzato un muro: il messicano sta facendo passi da gigante e non vuole darlo via. Ma è chiaro che su tutto e tutti ci sono i conti della società. Il saldo delle prossime operazioni di mercato, da qui al 5 ottobre, deve segnare almeno un + 70 milioni. E in più va ridimensionato il monte ingaggi. Dettagli che servono ai tifosi per non fare voli pindarici. Tutti i club sono con i bilanci in rosso e bisogna proseguire con i piedi per terra. Gattuso lo ha compreso. E pure sul suo contratto non ha fretta. Quello che conta, per lui, è non aver firmato un accordo con una penale da 7 milioni di euro. Domenica a Lisbona Giuntoli potrà parlarne con Mendes della situazione rinnovo. Ma anche di Ghoulam: esclusa la rescissione del contratto, serve una soluzione che faccia contenti tutti.

Fonte: Il Mattino.