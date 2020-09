Emerson Palmieri per la fascia sinistra: a breve incontro con gli agenti

Ghoulam sta discutendo della sua eventuale cessione con il Napoli, in molti media, in questi giorni, parlavano di una sua eventuale buonuscita. Ovviamente, il club azzurro si sta guardando intorno per sostituire l’algerino e creare un’alternativa sulla fascia sinistra, al momento di proprietà di Mario Rui. Per questo “compito” avrebbe individuato, stando a quanto si legge sul Corriere del Mezzogiorno, Emerson Palmieri, con i cui intermediari sarebbe previsto un incontro nei prossimi giorni. Queste le parole del quotidiano: “L’eventuale partenza di Ghoulam sbloccherebbe la ricerca di un esterno sinistro, il Napoli insiste per Emerson Palmieri del Chelsea in prestito con diritto di riscatto, giovedì è previsto un incontro con gli intermediari”.