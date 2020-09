In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Non si possono dare giudizi per qualcosa che è ancora in corso. Il vero problema era quello di monetizzare Allan e Koulibaly, liberandosi del primo con il minimo sindacabile. Quelli per Koulibaly sono soldi importanti, dopodiché la priorità del Napoli sarà trovare un accordo con coloro che sono in scadenza. Milik e Maksimovic non possono essere persi a 0, quindi si lavorerà con gli scambi”.