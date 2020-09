Chiariello: “Giocare subito dopo una stagione così, è da irresponsabili”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Capisco che la Christillin difende la UEFA, capisco che gli impegni sono stati presi e comportano problemi con il calendario ingolfato. Far giocare giocatori dopo una stagione così stressante, mi è sembrato irresponsabile disputare la Nations League. L’infortunio di Zaniolo è figlio di tutto ciò. Altri vengono colpiti dal Covid, come possono riprendere i campionati? Un atto di assoluta irresponsabilità. C’è chi ha protestato, come De Laurentiis, ma vorrei sapere come prenderà la Roma questa storia. Il danno economico, patrimoniale, tecnico, è enorme. Ne vale la pena, in un momento così difficile, ingolfare ancor più il calendario? Francamente, per questa volta, non posso che essere dalla parte di De Laurentiis“.