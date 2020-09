Caos Psg, anche Mbappè positivo al Covid: la furia di Leonardo

Situazione complicata al PSG. Ieri sera anche Kylian Mbappè è stato trovato positivo al Covid. Il calciatore testao dall’ Uefa ha lasciato il ritiro della Nazionale. Adesso sono ben 7 i giocatori parigini in isolamento. Il Corriere dello Sport ne scrive: “La sua positività, a differenza di quella dei suoi compagni, rientrati tutti dal focolaio di Ibiza, resta sorprendente, visto che sabato aveva giocato – e segnato contro la Svezia nel primo match di Nations League. In questi giorni non è uscito da Clairefontaine, sede del ritiro dei Bleus, ieri invece è risultato positivo al tampone”. Il quotidiano parla anche di un Leonardo, direttore sportivo, infuriato per quanto accaduto: “«inaccettabile sapere della positività di Mbappé dalla stampa e non dalla Federazione».