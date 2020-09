CALCIO FEMMINILE – Per il Napoli prima vendere e poi acquistare Laura Frank

L’inizio di campionato del Napoli femminile non è dei migliori, ma niente drammi, anche se al momento zero punti in campionato. Il presidente Lello Carlino sa che servono altri rinforzi per rendere la squadra più competitiva. Il primo obiettivo è prima vendere, un paio di elementi e poi acquistare. Un difensore e una centrocampista, con la classe ’98 Laura Frank ex Fortuna Hjorring in cima alla lista per il reparto arretrato.

Fonte: tuttocalciofemminile.com