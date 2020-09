CALCIO FEMMINILE – Cinque novità nell’Italia del c.t. Bertolini

Il 17 e il 22 Settembre i prossimi impegni per le qualificazioni ai prossimi Europei 2021 in Inghilterra per l’Italia femminile. Le sfide saranno contro Israele ad Empoli e a Zenica contro la Bosnia-Erzegovina. Fino ad ora sei gare ed altrettante vittorie, oltre l’Algarve Cup, a dimostrazione di una coesione per le azzurre di mister Bertolini. Anche la Danimarca ha gli stessi punti ma la migliore differenza reti. Ecco la lista delle convocate del c.t. dell’Italia con ben cinque novità.

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Francesca Durante (Hellas Verona), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Laura Fusetti (AC Milan), Elena Linari (Bordeaux), Tecla Pettenuzzo (AS Roma), Alice Tortelli (Fiorentina), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Alia Guagni (Atletico Madrid), Valentina Bergamaschi (AC Milan), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

Centrocampiste: Manuela Giugliano (AS Roma), Marta Mascarello (Fiorentina), Aurora Galli (Juventus), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter), Cecilia Prugna (Empoli), Arianna Caruso (Juventus);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (AC Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), Stefania Tarenzi (FC Inter), Barbara Bonansea (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli), Elisa Polli (Empoli).

Fonte: figc.it