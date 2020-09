Ancelotti vuole anche Lozano, ma Gattuso non è d’accordo

Dopo Allan, e James Rodriguez, l’Everton ci riprova per un altro pupillo di mister Ancelotti, Hirving Lozano. Il tecnico, infatti, durante la sua esperienza partenopea, aveva fortemente voluto El Chucky. Adesso, non gli dispiacerebbe averlo ancora tra i suoi in Premier. Gattuso però, non sembra essere per niente d’accordo. Come scrive Il Mattino, il tecnico azzurro avrebbe addirittura alzato il muro in merito a tale possibilità In uscita dal club azzurro sono altri: il Crotone ha chiesto agli azzurri ben 2 giocatori, ovvero Ounas e Luperto. Quasi certamente andrà via anche Llorente: lo spagnolo è cercato, al momento, dagli inglesi del West Ham e ritornare, quindi in Premier.