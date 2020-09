Alvino: “Nessuno è incedibile, dinanzi all’offerta giusta!

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Porompomperoperò: “Come ha detto Aurelio De Laurentiis, lo avrete sentito nei giorni scorsi, adesso sul mercato ci sono tutti: nessuno è incedibile, dinanzi all’offerta giusta. A conti fatti, non c’è più la forza di dire no a 110 milioni per Kalidou Koulibaly, come ad esempio è già avvenuto in passato. A che punto siamo con il rinnovo di Gennaro Gattuso? Al momento, ad oggi, questo argomento non è all’ordine del giorno. Ci sono temi più importanti e urgenti, come il completamento della rosa a sua disposizione. Al resto si penserà successivamente”.