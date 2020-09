Addio Allan, è casting per il sostituto

Vero che bisogna vendere ma lì a centrocampo la partenza di Allan obbliga a procedere a un rimpiazzo. Ma serve la liquidità della cessione di Koulibaly (il mercato è pieno di intrecci, questa estate come mai prima d’ora) per poter puntare a Veretout per cui la Roma, in ogni caso, non tratterà per meno di 30 milioni. Ma attenzione, perché nella lista dei cinque centrocampisti che piacciono a Giuntoli e a Gattuso spunta il nome di Axel Witsel, 31 anni, da due anni al Borussia Dortmund che ha pagato nel 2018 la clausola di 20 milioni al Tianjin Quanjian. Stipendio, però, troppo fuori dalla portata degli azzurri: più di 7 milioni. Difficile che per venire in serie A si riduca l’ingaggio. Dunque, solo una tentazione. Nulla di più. Ma a centrocampo piace anche Castrovilli della Fiorentina e Demme potrebbe essere una delle pedine per arrivare al vecchio pallino di De Laurentiis.

Fonte: Il Mattino.