Venerato: “Milik-Under in dirittura d’arrivo, ecco la formula”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del suo intervento a Radio Goal: “Milik? Mi è arrivata una notizia da Trigoria. L’affare si avvia alle battute finali. La Roma darebbe due calciatori della Primavera più Under. Il Napoli ha capito che deve rivedere le sue richieste magari arrivando a 15 milioni comprensivi però di una serie di bonus. A fine settimana i due club potrebbero chiudere”.

Veretout?

“L’interesse del Napoli è fortissimo. Il calciatore verrebbe volentieri in azzurro. Bisognerà però aspettare i tempi giusti. Ora la priorità è lo scambio Under-Milik (con due giocatori della Primavera della Roma in azzurro, ndr)”.

Fiorentina?

“Da Firenze e Napoli mi dicono che non c’è alcuna trattativa in corso per il passaggio di Arek Milik in viola. Il polacco, per le notizie che mi arrivano, è ormai sempre più vicino alla Roma di Paulo Fonseca. La Roma mi ha svelato che Milik sta parando da 5 giorni con l’attaccante”.